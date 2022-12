Erfolg mit Auge, Hirn und Arm

„Wir machen AHA.“ Seit Corona ist das die Antwort von Dr. Carsten Cruse, wenn er gefragt wird, was sein Unternehmen so eigentlich treibt. Wobei es hier nicht um Abstand, Händewaschen und Alltagsmasken geht.

Das Unternehmen des Rorupers Dr. Carsten Cruse erhielt in diesem Jahr sowohl den Seifriz-Preis des deutschen Handwerks als auch den Innovationspreis Münsterland.

Sondern um Auge, Hirn und Arm. Beziehungsweise um Bildverarbeitung, Robotik und künstliche Intelligenz, wie der Roruper erläutert. Um all das geht es bei den Systemen, die er und seine Mitarbeiter am Standort in Altenberge entwickeln.

Und zwar so gut, dass Cruses CLK GmbH in diesem Jahr nicht nur den Innovationspreis Münsterland, sondern auch den Seifriz-Preis, den bundesweiten Transferpreis des deutschen Handwerks, erhalten hat.

Letzteren gab es für den MultiCheck, den CLK seit 2017 mit Unterstützung von Prof. Dr. Jürgen te Vrugt von der Fachhochschule Münster entwickelt hat. Die Idee dahinter ist einfach: „Wir suchen Kunststoff in Lebensmitteln“, beschreibt es Cruse. Kleine Teilchen, die während der Produktion in die Ware gelangen, seien für die Industrie schon lange ein Problem.

Cruse und sein Team griffen zu einem Trick

„Röntgensysteme und Metalldetektoren helfen da nicht weiter.“ Manchmal bleibe nur die aufwendige Suche per Hand. Cruse und sein Team griffen jedoch zu einem Trick. Denn überall dort, wo etwas portioniert wird, kommen sogenannte Mehrkopfwaagen zum Einsatz. Und hier gibt es einen Schritt, in dem das jeweilige Produkt herunterfällt.

„Im Moment des Fallens kann man hervorragend draufgucken.“ Und genau das macht der MultiCheck. 24 Bilder pro Sekunde liefert eine Hochleistungskamera - womit wir beim Auge wären. Übrigens einem robusten Auge, das selbst einer Reinigung mit einem Hochdruckreiniger standhält.

