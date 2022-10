Entspannte Stunden auf der Kirmes

Traumhaftes Wetter am Sonntag lockt viele Menschen in die Innenstadt

Dülmen

Strahlend blauer Himmel, Herbstferien und wieder Rummel in der Stadt. Nach einem riesigen Ansturm am Freitag, wechselhaftem Wetter am Samstag zog es am Sonntag viele Menschen in die Stadt. Wer auf den angrenzenden Parkplätzen schaute, stellte schnell fest, die Viktorkirmes zieht weiter Menschen aus der Region an.

Von Johannes Arens und Thomas Aschwer