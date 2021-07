Entenfamilie sicher von der Straße geleitet

Die Besatzung eines Rettungswagens aus Dülmen hat auf der B 51 in Münster eine Entenfamilie in Sicherheit gebracht.

Rettungswagenbesatzung bringt Tiere in Sicherheit

Vorsichtig wurde die Entenfamilie in Richtung Gebüsch am Fahrbahnrand geleitet.

„Jeden Tag eine gute Tat. Unsere Besatzung des Rettungswagens kann diesen Punkt heute erfolgreich abhaken.“ So kommentierte die Feuerwehr Dülmen ein kurzes Video auf ihrer Facebook-Seite.

Die zwei Einsatzkräfte waren auf dem Rückweg vom Franziskus-Krankenhaus in Münster. Auf der B 51 war eine Entenfamilie im fließenden Verkehr gelandet. Während der Rettungswagen die Stelle absicherte, wurde die Entenfamilie langsam in Richtung Gebüsch am Fahrbahnrand geleitet.