Entendoktor Thomas Franz sucht Nachfolger

Thomas Franz (69) ist vieles in einer Person: Geschäftsinhaber, Werkstatt- und Einkaufsleiter und ein europaweit gefragter Ansprechpartner für Fans des Citroen 2 CV - also der Ente. Wer seine auf das Kultauto spezialisierte Werkstatt besucht, begibt sich auf eine spannende Zeitreise.

Kein Licht durchfluteter Showroom, kein von Designern gestalteter Aufenthaltsbereich, keine von Computern dominierte High-Tech-Werkstatt. Echte Handarbeit ist am Wierlings Hook 25 angesagt. Werbefachleute würden von Authentizität sprechen - und ins Schwärmen geraten.

Ob längst bei Sammlern heiß begehrten Ölkanistern, Blechschildern, Plakaten oder anderen Accessoires, alles dreht sich um das weltweit gefeierte Kultobjekt, das Jahrzehnte nach der Produktionseinstellung im Juli 1990 weiter viele Fans hat.

„Die Nachfrage ist aktuell deutlich größer als vor zehn Jahren“, sagt Thomas Franz beiläufig. Die strahlenden Augen verraten mehr. Hier hat jemand seine Berufung gefunden. Eine Liebe auf den ersten Blick? Jein. Fasziniert von dem ursprünglich für Landwirte konzipierten Wagen - „Motto Regenschirm auf Rädern“ - war er schon in jungen Jahren.

Entendoktor Thomas Franz sucht einen Werkstatt-Nachfolger Die berühmte Ente ist Thomas Franz schon sehr früh gefahren. Später wurde aus dem Hobby ein Beruf. Seit vielen Jahren restauriert er Fahrzeuge. Jetzt sucht er einen Nachfolger für die Werkstatt in Dülmen.

Die erste Ente für gerade einmal 350 Mark gekauft

„Mein erstes Auto war eine Ente, die für 350 DM von einem Clubmitglied gekauft habe“, sagt Thomas Franz und lässt gedanklich einen Film ablaufen. Erste Rückblende: Mit zwei Freunden geht es in der Ente nach Paris, im Alltag für den in Duisburg groß gewordenen Franz zur Uni nach Bochum. „Bestimmt einmal in der Woche musste mich mein Vater abholen“, erinnert er sich an verschiedenste technische Probleme.

Der Begeisterung für das Auto tat das keinen Abbruch. Verständnis findet er bei seinem Vater: „Er hat mir 1000 DM gegeben, damit ich mir eine vernünftige Ente kaufe.“ Ideale Voraussetzungen, um mit dem Kultauto Europa und auch Nordafrika zu entdecken. „Bis zu sechs Wochen am Stück waren wir unterwegs.“

