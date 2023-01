Energiekrise könnte die Vorsätze bremsen

In den ersten beiden Monaten des Jahres ist der Andrang in den Fitnessstudios eigentlich groß. Doch in diesem Jahr bangen viele Trainer um die Zahl der Neuanmeldungen.

Dagmar Leuters hat Gefallen am Sport gefunden: Sie gibt in der Fitness-Abteilung der DJK Dülmen Kurse.

So richtig abschätzen können die Fitnessstudio-Betreiber noch nicht, wie viel Andrang es in den nächsten Wochen auf der Trainingsfläche geben wird. Ein mulmiges Gefühl haben einige Fitnessstudios mit Blick auf die steigenden Lebenskosten.

„Das Fitnessstudio ist bestimmt eine Sache, an der am ehesten gespart wird, oder aber es wird auf eine kostengünstigere Alternative wie etwa aufs private Joggen umgestiegen“, fürchtet Marc Lampe, Abteilungsleiter Fitness bei der DJK Dülmen. Dabei sei der große Ansturm zu Jahresbeginn schon während der Pandemie ausgeblieben.

Doch der Abteilungsleiter will die Hoffnung nicht komplett aufgeben: „Wir hoffen, jetzt wieder so einen Andrang zu haben, wie vor Corona.“ Und da waren der Januar und Februar sehr starke Monate. „Die Anmeldequote ist bestimmt 60 Prozent höher als in anderen Monaten“, so Lampe.

Was Trainer anderer Fitnessstudios, Ernährungsberaterin Natalie Temming und Experten zum Thema Neujahrsvorsätze sagen und welche Ziele einige Dülmener haben, lesen Sie im E-Paper oder in der DZ-Ausgabe von Mittwoch.