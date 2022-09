Energiegenossenschaft geht an den Start

Die neue Energiegenossenschaft will sich auch an einer Windkraftanlage in Dülmen beteiligen.

Investitionen von rund 2 Millionen Euro plant die Bürger Energie Dülmen (BEDeG) bereits konkret. Dabei handelt es sich um vier Projekte, die die Energiegenossenschaft in einer Pressemitteilung allerdings nicht genauer konkretisiert:

1. PV-Anlage auf öffentlichem Gebäude mit einer Leistung von 40 KWp

2. PV-Anlage auf Hallendach mit einer Leistung von 40 KWp

3. Freiflächen PV mit einer Leistung von 750 KWp

4. 20- bis 25-prozentige Beteiligung an einem Windparkprojekt mit einer Leistung von ca. 20 MW.

Wie die (BEDeG) in einer Pressemitteilung ausführt, ist die Genossenschaft im August im Genossenschaftsregister des Amtsgerichtes Coesfeld eingetragen worden. Danach haben alle Dülmener Bürger und Bürgerinnen, die Interesse an einer Anteilszeichnung bekundet hatten, Post von der BEDeG erhalten.

"Die Projekte 1. und 2. werden noch in diesem Jahr vertraglich fixiert und baulich umgesetzt; für das Projekt 3. ist aufgrund von Gutachten, Bauantrag und Lieferzeiten eine Umsetzung in 2023 vorgesehen. Für das Projekt 4. ist eine grundsätzliche Entscheidung getroffen; die BEDeG prüft aktuell die Details. Geplant ist von den Initiatoren, das Projekt von Ende 2022 bis zur Fertigstellung in 2025 zu entwickeln", so die BEDeG in einer Pressemitteilung.

Die derzeit konkreten formulierten Projekte bedeuten eine Gesamtinvestition von rund 2 Millionen Euro. "Diese und weitere Projekte werden verhandelt und abhängig vom Zuspruch der Bürgerinnen und Bürger engagiert angegangen", betont die Energiegenossenschaft.

Noch keine Aussagen macht die BEDeG zu künftigen Gewinnausschüttungen. Vielmehr bleibt sie in dieser Frage ziemlich allgemein: "Wir prüfen alle Projekte sehr intensiv und achten darauf, jeweils eine eigenständige positive Rentabilität zu erreichen."

Die neue Genossenschaft formuliert ein weiteres Ziel: "Wir wollen Verständnis für die Notwendigkeit der erneuerbaren Energie wecken, aber auch über Zusammenhänge der Energiesysteme aufklären, zur Eigeninitiative motivieren und mit unserem Netzwerk helfen, die Ziele der Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsoffensive in Dülmen zu erreichen."

Wer weitere Fragen zu den Zielen und geplanten Projekten hat, kann sich beim Bürgertreff am 3. Oktober informieren. Hier ist die BEDeG mit einem Info-Stand vertreten.