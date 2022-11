Der Bahnhof-Umbau geht es auf den Endspurt zu: Das Fahrradparkhaus soll vermutlich in der nächsten Woche in Betrieb genommen werden und bis Jahresende sollen Busse den Vorplatz anfahren können. Und es gibt eine gute Nachricht mit Blick auf die Fördermittel.

Endspurt beim Bahnhof-Umbau: Während die Parkplätze bereits freigegeben sind, sollen bis Jahresende auch Busse den neuen Vorplatz anfahren können. Aktuell werden dort neue Bäume und Stauden gepflanzt. Zudem stehen noch Pflasterarbeiten rund um das Empfangsgebäude sowie die Möblierung mit Buswartehäuschen, Bänken und Abfallbehältern an.

Fahrradparkhaus vor Freigabe

Vermutlich bereits schon in der nächsten Woche kann hingegen das Fahrradparkhaus seinen Betrieb aufnehmen, und zwar sobald letzte Arbeiten am Schließsystem beendet sind. Restarbeiten folgen später.

Am Empfangsgebäude selbst läuft gerade der Innenausbau. In der heutigen Ausgabe blickt die DZ auf einer Sonderseite auf den bisherigen Bahnhof-Umbau zurück - denn am Montag ist ein wichtiger Stichtag mit Blick auf die millionenschweren Fördermittel.

Die neue Verkehrsführung am Dülmener Bahnhof Fußgänger, die von den Gleisen 1 und 2 zum Bahnhofsvorplatz kommen, müssen aktuell in Richtung Gleis 31 einen kleinen Umweg auf sich nehmen. Sie halten sich rechts ... Foto: Tatjana Thüner ... und teilen sich derzeit noch den Weg mit den Radfahrern.. Foto: Tatjana Thüner Künftig geht es aber direkt vor dem Empfangsgebäude entlang - nur ist hier noch Baustelle. Foto: Tatjana Thüner Radfahrer können sich freuen: Sie haben grundsätzlich auf fast dem gesamten Vorplatz Vorfahrt, natürlich inklusive der Fahrradstraße. Zudem gibt es ein regelrechtes Netz von rot markierten Fahrradwegen in alle Richtungen. Foto: Tatjana Thüner Für Autofahrer, die aus Richtung Bahnhofstraße kommen, wartet hier wohl die größte Änderung: Der Vorplatz ist für sie nicht mehr freigegeben. Geradeaus dürfen künftig nur Busse fahren, Pkw halten sich rechts und fahren ... Foto: Tatjana Thüner ... auf der rot markierten Fahrradstraße. Hier haben Radfahrer übrigens Vorfahrt. Foto: Tatjana Thüner Ausfahrt ist künftig grundsätzlich über den Parkplatz Süd. Nur noch Busse können das Gelände über die Bahnhofstraße verlassen. Foto: Tatjana Thüner

Stichtag 7. November für Fördermittel

Denn der 7. November 2022 war zuletzt immer der Stichtag, bis zu dem die Teile des Dülmener Bahnhofes, die mit Landesmitteln geförderten werden, fertig sein müssen. Allen voran Fahrradparkhaus, Vorplatz oder die Parkanlagen. Ansonsten drohte im Ernstfall der Verlust der millionenschweren Zuwendung.

Nun ist am Montag der 7. November. Und auch wenn beim Bahnhof die allermeisten Arbeiten sichtbar auf der Zielgeraden sind - ganz fertig ist vieles noch nicht. Aber, und was betont die Stadt Dülmen auf DZ-Anfrage ausdrücklich: Die Fördergelder für den Bahnhof sind nicht in Gefahr.

Frist bis Ende März verlängert

„Die Teilprojekte Vorplatz, Fahrradparkhaus und P+R-Anlagen sind zu großen Teilen fertiggestellt“, erläutert Stadtsprecher André Siemes. Mit Ausnahme der fertigen Parkplätze stehen überall zwar noch Restarbeiten an - aber für die Bezirksregierung der Stadt Dülmen inzwischen ein erweitertes Zeitfenster bis 31. März 2023 genehmigt. „Abrechnen können wir diese Maßnahmen bis zum 30. Juni 2023“, ergänzt Siemes.

Mehr zum Bahnhof, etwa zur Vekehrsführung, sowie eine Bilanz des Projektsteurers lesen Sie in der Ausgabe von Samstag.