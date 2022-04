Endlich wieder Osterfeuer

Nach zwei Jahren Corona-Pause laden die Nieströter Schützen wieder zum großen Osterfeuer in den Wildpark ein. Wer privat ein Osterfeuer anzünden will, der muss sich bei der Stadt anmelden. Wo das möglich ist, lesen Sie hier.

Der Nieströter Schützenverein lädt am Ostersonntag zum zweiten Mal nach 2019 zum Osterfeuer in den Wildpark ein. Das Feuer wird um 18.30 Uhr entzündet.

Kinder, die das Osterfeuer mit übernehmen möchten, treffen sich um 18.15 Uhr am Eingang des Wildparks (Westhagen). Am Karsamstag besteht noch einmal die Chance, Holz für das Osterfeuer in den Wildpark zu bringen, und zwar in der Zeit von 10 bis 13 Uhr.

Nieströter laden ein

„Wir hoffen auf eine große Teilnehmerzahl“, sagt Roland Pietz, Vorstandsmitglied der Nieströter. Nach zwei Jahren Pause soll mit dem Osterfeuer wieder Schwung in das Vereinsleben kommen. Getränke und Würstchen werden am Osterfeuer ebenfalls gereicht. „Wir wollen viel Arbeit haben“, lädt Pietz alle in den Wildpark ein.

Private Osterfeuer rechtzeitig anmelden

Daneben wird es auch wieder zahlreiche private Osterfeuer in Dülmen und den Ortsteilen geben. Diese können noch bis Donnerstag, 15 Uhr, über der Serviceportal der Stadt, Stichwort Osterfeuer, angemeldet werden.