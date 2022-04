Endlich wieder Party an den Gymnasien

Ordentlich Stimmung herrschte diese Woche an den Dülmener Gymnasien. Endlich gab es für die angehenden Abiturienten wieder eine richtige Mottowoche.

Am Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium verkleideten die Schüler sich Donnerstag passend zum Thema Festival.

In dieser Woche feierten die Dülmener Abiturienten ihre Mottowoche. Sie erscheinen in bunten Kostümen zu Themen wie Kasino, Zeitreise oder Helden der Kindheit in der Schule. Auch ansonsten gab es einige Programmpunkte.

Am Clemens-Brentano-Gymnasium (CBG) feierten die Schüler bei den Themen Helden der Kindheit, Zeitreise und Pyjamatag im Foyer. Pro Pause konnten dabei immer zwei Stufen beim Feiern zu sehen, um die Schülergruppen aufgrund der Pandemie zu entzerren.

Auch Rundgänge der Abiturienten durch die Klassen mussten coronabedingt entfallen. Am Donnerstag kleideten sich die Abiturienten passend zu ihrem Abimotto „JVAbi 2022 - wegen guter Führung entlassen“. Heute findet dann traditionell der Abigag mit den Lehrern in der Turnhalle statt.

Wie es bei den anderen Gymnasien aussah sowie ein Interview mit zwei Schülern des Clemens-Brentano-Gymnasiums zu ihrer Schulzeit finden Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.