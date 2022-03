Endlich wieder Frühlingsmarkt

In der Pandemie ist zweimal hintereinander der beliebte Frühlingsmarkt ausgefallen. Am Wochenende dürfte er wieder viele Menschen in die Innenstadt locken. Dafür sorgt ein vielfältiges Programm inklusive verkaufsoffenem Sonntag.

Die Vorfreude auf den ersten Frühlingsmarkt nach zweijähriger Corona-Pause ist riesig bei den Verantwortlichen: „Wir wissen, welche Bedeutung er für die Innenstadt und den Handel hat“, sind sich Tim Weyer (Dülmen Marketing) und Dr. Hugo Schulze Hobbeling (Viktor GmbH) auf der Pressekonferenz am Montag einig. Sie erhoffen sich am Samstag und Sonntag im Sinne des durch Corona leidgeprüften Handels gutes Wetter - und vor allem möglichst viele Besucher.

Die Chancen stehen auf jeden Fall sehr gut. Die Wetterprognosen sind günstig. Und was vielleicht noch wichtiger ist, die Menschen sehnen sich offensichtlich sehr nach solchen Veranstaltungen. Bei einem Hollandmarkt am vergangenen Wochenende im Nachbarort Nordkirchen war es rappelvoll. Angesichts des umfangreichen Programms und Angebots dürften sich die Hoffnungen der Dülmener Verantwortlichen erfüllen.

Bauarbeiten auf dem Marktplatz müssen fertig werden

Allerdings müssen vorher die Bauarbeiter auf dem Marktplatz noch „kräftig in die Hände spucken“ - die Pflasterarbeiten sollen bis dahin abgeschlossen sein. „Die Marktstraße bleibt aber leider so“, sagt Marina Jordan von Dülmen Marketing. Sie hat im Vorfeld um die 100 Händler angeschrieben - und fast ausnahmslos Zusagen bekommen.

Die Besucher dürfen sich damit über ein breites Angebot freuen - vom Kunsthandwerk über Deko, Feuertonnen oder Reinigungsmittel. Dazu kommen verschiedenste Imbissstände auf dem Marktplatz. „Fest in holländischer Hand“ ist am Sonntag die Coesfelder Straße. Die Marktbeschicker aus dem Nachbarland ziehen immer viele Menschen an“, sagt Tim Weyer. Der Hollandmarkt findet von 10 bis 18 Uhr statt.

Hollandmarkt und Spendenaktion für Ukraine

Doch das Wochenende hat noch viel mehr zu bieten. Wer schon immer mal das neue Quartier einsA kennenlernen wollte, sollte an einer Führung mit Pfarrer Markus Trautmann teilnehmen. Beginn ist am Samstag und Sonntag jeweils um 14, 15 und 16 Uhr. Treffpunkt ist jeweils am Markt der Möglichkeiten.

Mit einem großformatigen Gemälde weist der bekannte Künstler Alfred Gockel auf die Not in der Ukraine hin. Er bittet um Spenden, die über die Stadt Selm an die Partnerstadt Iwkowa (Polen) gehen und damit geflüchtete Menschen aus der Ukraine unterstützen. Das „Salz in der Suppe“ des Frühlingsmarktes ist nach Einschätzung von Hugo Schulze Hobbeling der verkaufsoffene Sonntag (13 bis 18 Uhr.

„Der Handel hat schwere Zeiten hinter sich.“ Nach Einschätzung von Schulze Hobbeling ist gerade der erste verkaufsoffene Sonntag im Jahr ganz besonders wichtig für die Geschäfte, sie machen zehn Prozent des Monatsumsatzes.