Endlich eine große Kita-Familie

Die Zeit der Außengruppen in Rorup ist vorbei: Der neue Anbau der Kita St. Agatha ist fertig und bezogen. Kita-Leiterin Miriam Schmidt führte die DZ durch die neuen Räume. Für die Handwerker bleibt aber noch einiges zu tun.

Nach und nach nehmen die Mädchen und Jungen die neuen Räume in Besitz.

Von ihrem neuen Büro aus kann Miriam Schmidt direkt in den Roruper Park schauen. Auch den neuen Eingangsbereich der Kita St. Agatha hat die Einrichtungsleiterin im Blick - und sieht sofort, wenn Handwerker ankommen. Denn auch wenn derAnbau des Kindergartens jetzt bezogen werden konnte, gibt es für die Handwerker doch noch so einiges im und am Gebäude zu tun.

Auch das naturnahe Außengelände, das als abwechslungsreiche Bewegungslandschaft gestaltet ist und von den Mädchen und Jungen begeistert genutzt wird, ist noch nicht ganz fertig. In den nächsten Wochen wird es eine Pflanzaktion geben, kündigt Miriam Schmidt an. Danach werden nicht wie jetzt kleine Pfosten und Seile, sondern Pflanzen die Wege durch die Spiellandschaft begrenzen.

Mit einem großen Fest soll die Kita-Erweiterung mit Kindern, Eltern und Erzieherteam gefeiert werden - im Herbst am 3. September.

Ausführliche Berichterstattung in der Dienstagsausgabe der DZ.