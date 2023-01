Ende von gleich zwei Drogenfahrten

Gleich zwei Drogenfahrten meldet die Polzei - eine am Dienstag und ein am Mittwoch. Gegen die Fahrer wurden Verfahren eingeleitet.

Ein 40-jähriger Dürener war am Dienstag nicht angeschnallt. Eine Streifenwagenbesatzung sah das gegen 13.45 Uhr und stoppte den Autofahrer an der Münsterstraße. Dabei gab der Mann zu, Drogen konsumiert zu haben.

Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine. Ein Arzt entnahm dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem Dürener die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Cannabis-Konsum zeigte der freiwillige Drogenvortest eines 33-jährigen Dülmeners am Mittwochmorgen an. Gegen 5.45 Uhr stoppte eine Streifenwagenbesatzung den Autofahrer am Wierlings Hook. Auf der Wache entnahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten dem 33-Jährigen die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.