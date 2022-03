Emotionales Lebewohl mit Musik

Emotional, offen und ehrlich, so wie alle in der Gemeinde Pfarrerin Susanne Falcke kennen, so verabschiedete sie sich am Sonntag bei einem Gottesdienst auch von der evangelischen Kirchengemeinde, um sich ihren neuen Leitungsaufgaben als Superintendentin zu stellen.

Nach dem Gottesdienst am Sonntag in der Josephs-Kirche, der musikalisch von drei Chören und dem Kantor Lothar Stolle begleitet wurde, übernahm die neue Superintendentin Susanne Falcke das Wort.

In ihrer Predigt ging sie unter anderem auf den Ukraine-Krieg ein. „Dass Gott in das Weltgeschehen eingreift, glaube ich nicht. Aber ich bete dafür, dass Gott die Verantwortlichen zur Vernunft bringt.“

Emotional, offen und ehrlich, so wie alle in der Gemeinde die Pfarrerin Susanne Falcke kennen, so verabschiedete sie sich auch, um sich ihren neuen Leitungsaufgaben als Superintendentin zu stellen. „Ich bin tief bewegt, dass so viele gekommen sind, um sich von mir zu verabschieden,“ sagte Susanne Falcke am Sonntag.

Bei ihrem Rückblick auf 13 Jahre als Pfarrerin in Dülmen, kamen viele Erinnerungen hoch. „Als ich 2008 mit meiner Familie von Berlin nach Dülmen kam, war das schon eine Umstellung“, gestand Falcke.

(Weitere Berichterstattung zum Thema in der Montags-Printausgabe der Dülmener Zeitung sowie im E-Paper.)