Elefantastische neue Möglichkeiten

„Ich mag die neue Turnhalle, sie ist riesig!“ Oder: „Ich finde toll, dass wir so viel Platz haben!“ Oder: „Die Rutsche im Foyer ist toll!“ Keine Frage, die Mädchen und Jungen aus der Robben-Gruppe im Familienzentrum Fröbel-Kita sind von ihrem neuen Domizil begeistert. Ende November konnten Kinder und Erzieherinnen das neue Fröbel-Familienzentrum beziehen (DZ berichtetet).

Susanne Weißmann, Leiterin des Familienzentrums, schildert die Erlebnisse während und nach dem Umzug:

Am 22. November war der erste Kindergartentag für die Kinder im neuen Fröbel-Familienzentrum. Die Gruppenräume waren bereits gemütlich eingerichtet, Neues und alt Bekanntes hat die Kinder in den ersten Tagen in den neuen Räumlichkeiten erwartet.

Schwerpunkt gesunde Ernährung

Mit Luftballons, Gummibären und Postkarten der Gruppentiere zur Begrüßung und als Wegweiser für das Finden der neuen Gruppe, wurden alle Kinder im Eingangsbereich begrüßt.

Auch das Küchenteam hat in der Großküche Kinder und Team ab dem ersten Tag mit frisch gekochtem Mittagessen versorgt.

Gesunde Ernährung ist gelebter Schwerpunkt im Fröbel-Familienzentrum, hierzu zählt neben dem Mittagessen auch das täglich frisch und gemeinsam mit den Kindern zubereitete Frühstück innerhalb aller Gruppen.

Fröbel-Familienzentrum ist bezogen Das Fröbel-Familienzentrum bietet den Kindern viele Spiel- und Bewegungsmöglichkeiten.

Eröffnungsfeier auf 2022 verschoben

Kinder, Familien und das Team des Fröbel-Familienzentrums haben sich gut in den neuen Räumen eingelebt. Nach und nach entdecken die Kinder gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern nun auch die vielen Möglichkeiten außerhalb ihrer eigenen Gruppen.

Hierzu zählen die Besuche in den anderen Gruppen und deren Funktionsräume, das Spielen im Foyer oder in der Turnhalle.Die Mädchen und Jungen aus der Elefanten-Gruppe bringen die allgemeine Begeisterung auf eine einfache Formel: „Elefantastisch!"

Die feierliche Eröffnung des neuen Fröbel-Familienzentrums ist pandemiebedingt in das Frühjahr 2022 verschoben worden. Dann werden Familien, Kinder, alle am Bauprojekte Beteiligte und die Gäste gemeinsam und ausgiebig feiern.

Eisbären und Pinguine

Die beiden Gruppen des Fröbel-Familienzentrums, die nach wie vor an der Heinrich-Leggewie-Straße auf dem früheren Kasernengelände betreut werden, die Eisbären und Pinguine, haben im Mehrzweckraum im neuen Gebäude ihren Ort zum „Andocken“. Weiterhin werden die Gruppen beider Standorte eng zusammenarbeiten.

Die vielfältigen Möglichkeiten aufgrund der Funktionsbereiche, dem mit einem Motorikzentrum ausgestatteten Turn- und Bewegungsraum und das großzügige Außengelände werden ganz selbstverständlich auch von den Eisbären und Pinguinen im Kindergartenalltag genutzt.