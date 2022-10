Eisstockschießen: Neues Jedermann-Turnier

Es gibt ein neues Turnier im Programm des Dülmener Winters: den Maler-Hurtner-Cup. Denn Eisstockschießen für Jedermann ist in diesem Jahr besonders gefragt.

Die Vorbereitungen für den Dülmener Winter laufen auf Hochtouren. Die Nachfrage nach Turnieren und Buchungen der Eisbahn ist dieses Jahr so groß, dass der Rodelhütten-Cup bereits nach wenigen Tagen ausgebucht war, teilte Dülmen Marketing jetzt mit.

Deshalb habe man sich entschlossen, ein weiteres Eisstockschießturnier für Jedermann zu organisieren: den Maler-Hurtner-Cup. Sponsor und Namensgeber ist der Malerbetrieb K. Hurtner von Malermeister Kai Hurtner.

Das Turnier findet am Mittwoch, 30. November, ab 19 Uhr auf der Eisbahn statt. Antreten können insgesamt bis zu 20 Teams, bestehend aus mindestens vier Spielern bestehen. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Team.

Anmeldung für Lattl-Stadtmeisterschaft läuft weiterhin

Noch freie Plätze gibt es zudem bei der AHAG-Lattl-Stadtmeisterschaft. Die Vorrundenspiele finden am Samstag, 26. November und 10. Dezember, jeweils um 19 Uhr statt. Das Finale steigt dann am Donnerstag, 22. Dezember, ebenfalls um 19 Uhr. Die Startgebühr beträgt 30 Euro pro Mannschaft.

Anmeldungen zu den Turnieren nimmt Dülmen Marketing in der Geschäftsstelle, unter Tel. 02594/12345 oder per Mail an duelmen-marketing@duelmen.de entgegen.