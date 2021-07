Eisenbahnstraße ab Montag nur einspurig

Autofahrer aufgepasst: Ab Montag wird die Eisenbahnstraße in Höhe Kreuzweg nur noch einspurig sein. Eine Baustellen-Ampel regelt dann den Verkehr - und das wohl für mehrere Monate.

Arbeiten am Bahnhof gehen weiter

An der Ecke Eisenbahnstraße/Kreuzweg kommt es ab Montag zu Behinderungen für Pkw-Fahrer.

Der Bahnhof-Umbau sorgt dafür, dass Autofahrer ab der kommenden Woche hier mit weiteren Einschränkungen rechnen müssen. So wird ab Montag, 2. August, die Eisenbahnstraße in Höhe Kreuzweg nur noch einspurig befahrbar sein. Zudem wird der Kreuzweg zwischen der Eisenbahnstraße und der Straße An der Wette komplett gesperrt.

Der Grund: Im Zuge des Bahnhof-Neubaus wird ein Regenwasserkanal verlegt. Anschließend baut die Stadt auf der Eisenbahnstraße eine Linksabbiegerspur, die zum neuen P+R-Parkplatz Süd auf dem Bahnhofsareal führt.



Arbeiten sollen bis Dezember laufen

Solange die Arbeiten laufen, wird der Verkehr auf der Eisenbahnstraße einspurig geführt und mit Hilfe einer Baustellenampel geregelt, teilte die Stadt Dülmen mit. Die Arbeiten und die Sperrungen werden voraussichtlich bis Dezember andauern. Die Baufirma habe die betroffenen Anlieger vorab informiert, so die Verwaltung weiter.