Eisbahn im Zelt nimmt Gestalt an

Die Eisbahn bekommt in diesem Jahr ein Zelt, wie an den Aufbauarbeiten unschwer zu erkennen ist.

Die Rodelhütte steht, am Montag haben die Aufbauarbeiten für die Eisbahn begonnen. Das Fundament ist gelegt, gestern war das Gestänge für das Zelt an der Reihe. Denn in diesem Jahr werden die Dülmener nicht unter freiem Himmel, sondern unter dem Zeltdach ihre Runden auf dem Eis drehen. Grund: Der Energieverbrauch soll dank Zelt im Vergleich zu den Vorjahren gesenkt werden.

Begonnen wurde nun auch mit der Installation der Weihnachtsbeleuchtung in den Innenstadtstraßen. Hier soll ebenfalls gespart werden - nicht was den Umfang der Beleuchtung betrifft, sondern die Beleuchtungsdauer. Die Sterne und Lichterketten werden früher am Abend abgestellt als in den Vorjahren.

Eröffnung am 25. November

Eröffnet wird der Dülmener Winter am Freitag nächster Woche - am 25. November und damit zum ersten Advent. Ursprünglich war ein früherer Termin vorgesehen gewesen.