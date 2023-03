Einschusslöcher in zwei Schulfenstern

Die Polizei sucht Zeugen einer nicht alltäglichen Sachbeschädigung an der Hermann-Leeser-Realschule am Charleville-Mézières-Platz. Zwei Fenster der Schule weisen Einschusslöcher auf.

Mit einer Zwille, so vermutet die Polizei, haben Unbekannte in der Zeit zwischen Freitag (24. Februar) 16 Uhr, und Montag (27. Februar) 10 Uhr, zwei Fenster der Schule am Charleville-Mézierès-Platz beschädigt. Die Fenster weisen Einschusslöcher von kleinen Eisenkugeln auf, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung.

Sachdienliche Hinweise erbittet sie unter Tel. 02594-7930.