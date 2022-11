Einsatzkräfte besonnen und routiniert

Während der Corona-Pandemie gab es kaum Gelegenheit für Großübungen. Jetzt hielt die Feuerwehr Dülmen am Freitagabend am Ostdamm eine groß anlegte Übung ab und bewältigte dabei selbst die schwierigsten Aufgaben routiniert.

Großeinsatz für die Dülmener Feuerwehr: Nach einem schweren Unfall auf dem Ostdamm in der Nähe des Baubetriebshofes der Stadt Dülmen waren die Einsatzkräfte am Freitagabend massiv gefordert.

Sie mussten eine eingeklemmte Person aus ihrem schwer beschädigten Fahrzeug befreien. Dazu war ein Transporter am Unfall beteiligt, der - so wie es ein Aufkleber auf dem Fahrzeug auf - radioaktive Stoffe geladen hatte. Zum Glück handelte es sich nur um eine Übung.

Die Pandemie und ihre Auswirkungen haben gerade auch den Rettungskräften massiv zugesetzt. Praktische Übungen waren kaum möglich. Um so wichtiger ist es, jetzt die Arbeitsabläufe wieder zu üben, sich bewusst Stresssituationen auszusetzen und eventuelle eigene Schwächen zu erkennen. Und so ließ die Feuerwehr bei der großen Übung am Freitagabend alle Abläufe dokumentieren. Über der Einsatzstelle kreiste eine Drohne. Dazu wurde jeder Handgriff gefilmt.

