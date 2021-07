Einkäufe werden mit Gutscheinen belohnt

Die Sommeraktion von Dülmen Marketing geht in die zweite Runde: Wer am Wochenende in der City einkauft, hat die Chance einen von 100 Gutscheinen für ein Dülmener Geschäft zu erhalten.

Am Mittwochabend hatte Tim Weyer noch „Ebay Deine Stadt“ vorgestellt, ein rein digitales Projekt. Am Freitagvormittag war der Geschäftsführer von Dülmen Marketing ganz analog unterwegs. „Das ist eine bodenständige Oldschool-Aktion“, scherzte er im Rahmen einer Pressekonferenz über die nächste Auflage der Sommeraktion, die am nächsten Wochenende startet.



Es ist deren zweite Auflage. 2020 war die Sommeraktion ins Leben gerufen worden, um in Corona-Zeiten mehr Leute in die Dülmener Innenstadt zu locken. Das Prinzip: Wer an einem Freitag oder Samstag in einem Geschäft einkauft, das mit der Viktor GmbH, der Interessengemeinschaft der heimischen Einzelhändler, zusammenarbeitet, kann sich anschließend bei Dülmen Marketing einen Gutschein für ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung abholen.



100 Gutscheine pro Wochenende

Die Bedingungen: Der Einkaufswert muss mindestens zehn Euro betragen, und einlösen kann man den Bon nur am gleichen Tag. 100 Gutscheine stehen Dülmen Marketing pro Wochenende zur Verfügung, das Angebot ist also begrenzt.



Fünf Partner hat der Marketingverein für die „Sommeraktion“ gewinnen können. Los geht es am nächsten Wochenende mit dem Meg Mo. Wer am 16. oder 17. Juli in einem Geschäft mit Bezug zur Viktor GmbH für mindestens zehn Euro einkauft, bekommt bei Dülmen Marketing einen Bon für eine kleine Pizza (Schinken, Salami oder Margherita). Wichtig zu wissen: Alle Bons der fünfwöchigen Aktion können bis zum 30. September eingelöst wurden.