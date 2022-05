Eingeschränkter Bahnverkehr am Wochenende

Für den Zeitraum von heute Abend, 21 Uhr, bis Montagmorgen, 8.45 Uhr, müssen sich Zugreisende auf Fahrplanänderungen und Zugausfälle für die Linien RE2 und RE42 einstellen. Dies teilt die Deutsche Bahn mit. Grund dafür sind Weichenerneuerungen an den Bahnstrecken.

In dem genannten Zeitraum fallen die meisten Züge der Linie RE42 zwischen Recklinghausen Süd und Haltern am See aus. Bahnfahrer können stattdessen auf die Züge der Linie RE2 ausweichen. In den Nacht- und frühen Morgenstunden fahren Busse zwischen Recklinghausen Süd und Haltern am See. Allerdings fahren die Busse nicht zu den gleichen Zeiten wie die Züge. Außerdem ist die Fahrradmitnahme in den Bussen nur begrenzt möglich.

Zahlreiche Züge fahren am Wochenende in verschiedenen Abschnitten mit späteren Fahrzeiten. Zusätzliche Halte der Linie RE 2 gibt es in Marl-Sinsen und Sythen.