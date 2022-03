Einfach mal wieder Musik machen

So feiert der Spielmannszug Buldern seinen 90. Geburtstag

Buldern

90 Jahre wird der Spielmannszug Buldern in diesem Jahr alt. Den runden Geburtstag will der Verein mit einem Jubiläumskonzert und einem Musikfest im Pfarrgarten feiern - auch wenn Corona in den Planungen noch eine große Unbekannte ist.

Von Kristina Kerstan