Einer betrunken, einer unter Drogen

So stoppte eine Streifenwagenbesatzung am Montag einen 45-jährigen Autofahrer aus Dülmen an der Weseler Straße in Buldern. Bei der Kontrolle gegen 15.15 Uhr zeigte der Drogenvortest des Mannes den Konsum von Amphetaminen an. Auf der Wache entnahm eine Ärztin dem Dülmener eine Blutprobe. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Verfahren ein.

Genau damit muss auch ein 30 Jahre alter Mann aus Nottuln rechnen. Für ihn endete eine E-Scooter-Fahrt am Montagabend an der Eisenbahnstraße. Gegen 18.25 Uhr stoppten Polizisten hier den Mann. Ein Alkoholtest war positiv, sodass er mit zur Wache musste.

Das sollten E-Scooter-Fahrer wissen

Die Polizei weist darauf hin, dass für das Fahren eines E-Scooters dieselben Promille- und Betäubungsmittelwerte gelten wie bei anderen Kraftfahrzeugen. Besitzer eines E-Scooters haben zudem dafür die Verantwortung, dass an dem Gefährt ein gültiges Versicherungskennzeichen angebracht sein muss.