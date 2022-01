Eine Straße, zwei Einbrüche

An der Sebastian-Bach-Straße waren am Freitagabend Einbrecher unterwegs: Gleich zwei Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche meldete jetzt die Polizei.

Täter schlugen an der Sebastian-Bach-Straße zu

Gleich zwei Einbrüche beziehungsweise Einbruchsversuche meldete die Polizei am Wochenende von der Sebastian-Bach-Straße. Hier hebelten am frühen Freitagabend bislang unbekannten Personen an einem Haus eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar.

Beim zweiten Wohnungseinbruch, ebenfalls am Freitagabend in der Sebastian-Bach-Straße, sei momentan noch nicht sicher, ob die Täter überhaupt ins Haus gelangten, so die Polizei.



Hinweise von Zeugen nimmt sie unter Tel. 02594/7930 entgegen.