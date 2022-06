Eine rauschende Ball-Nacht

Die Abiturienten des Annette-Gymnasiums haben es beim Abi-Ball in der Aula des Schulzentrums noch einmal richtig krachen lassen. Nachdem am Freitagnachmittag in einer Feierstunde die Abschlusszeugnisse übergeben wurden (DZ berichtete), stand am Abend dann der Abi-Ball auf dem Programm. Bis in den Morgen feierten die Abiturienten sich und ihren Abschluss.

Die beiden DJs Nico Kranz und Jan Schmeling sorgten mit einer Mischung verschiedenster Musikrichtungen für Party-Atmosphäre.