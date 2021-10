Eine neue Corona-Infektion in Dülmen

Ein neuer Corona-Fall in Dülmen, zwölf weitere Infektionen auf Kreisebene: Das sind die Corona-Zahlen von Dienstag. Leicht nach oben geht es zudem für die Inzidenz.

Nur leicht erhöht haben sich am Dienstag die Corona-Zahlen in Dülmen. So meldete das Kreisgesundheitsamt eine weitere Infektion. Da gleichzeitig eine Person wieder genesen ist, bleibt es bei aktuell 13 aktiven Fällen.

Kreisweit wurden am Dienstag zwölf zusätzliche Ansteckungen bekannt. Fünf Personen haben eine Infektion überstanden, sodass es aktuell 141 aktive Corona-Fälle im Kreis gibt. Die meisten davon meldet Coesfeld (23), gefolgt von Nottuln (19) und Lüdinghausen (16).

Nur leicht gestiegen ist die Sieben-Tage-Inzidenz, und zwar laut Bezirksregierung auf 46,7 (Montag: 45,3).