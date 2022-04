Eine ganz besondere Beziehung zu Dülmen

Gefesselte und erschossene Menschen aus einem Kiewer Vorort, Angriffe auf das Kernkraftwerk Saporischschja - seit Wochen gibt es kaum zu ertragende Bilder aus der Ukraine. Zigtausende Menschen haben ihr Land verlassen. Einige haben zumindest eine Anlaufstelle - wie Iraida (57) und ihr Mann Ihor Rozhko (61).

Es ist schon Abend, als die Familie Schulze Weddern einen unerwarteten Anruf bekommt: „Auf dem Bahnhof steht eine Frau - mit einem Rucksack und einem Zettel, auf dem der Name der Dülmener Familie steht“, so die Information. „Mein Mann ist zum Bahnhof gefahren. Die Frau stand noch am Bahnsteig“, berichtet Hannelore Schulze Weddern.

Situation klärt sich am Bahnhof Dülmen schnell auf

Obwohl die Verständigung nur mit Händen und Füßen möglich war - die zunächst fremde Person spricht kein Deutsch oder Englisch - klärt sich die Situation schnell auf. Bei der Frau handelte es sich um Iraida Rozhko. Den Zettel hatte sie von ihrem zunächst in der Ukraine gebliebenen Mann. In der großen Not - die Familie lebt in Saporischschja mit dem leistungsstärksten Kernkraftwerk Europas, das beschossen wurde, hatte er sich an seine Mutter erinnert.

Ein Glücksfall fürdie Eheleute. Beide sind mittlerweile in Dülmen in Sicherheit und konnten eine Ein-Zimmer-Wohnung beziehen. Was sie davor erlebt haben, was Bekannte in Russland zum Krieg sagen und welche Pläne die Eheleute haben lesen Sie in der Mittwochsausgabe der DZ oder im E-Paper.