Einbruchsserie in Dülmen

Mehrere Einbruchsversuche sowie insgesamt drei erfolgreiche Einbrüche zählt die Polizei am Dienstag in Dülmen. Nachdem die Polizei gestern bereits einen Einbruch für Dienstag meldete, gibt es nun Informationen zu zwei weiteren Vorfällen.

Im ersten Fall brachen unbekannte Täter am Diensta zwischen 6 und 20.40 Uhr, in eine Wohnung auf der Pluggendorfer Straße ein. Laut Polizei durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und Schränke.Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Ein zweiter Fall ereignete sich am selben Tag im Zeitraum zwischen 7.30 bis 14.05 Uhr an der Münsterstraße. Unbekannte brachen hier, laut Polizeimitteilung, in eine weitere Wohnung ein. Dort durchsuchten sie ebenfalls sämtliche Räume und Schränke und entwendeten Schmuck.

In beiden Fällen bittet die Polizei Dülmen um Hinweise unter Tel. 02594-7930.

Was die Pressesprecherin des Kreises Coefeld zu der Einbruchsserie sagt, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ.