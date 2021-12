Einbruch am Hasenpatt: Am Mittwochnachmittag verschafften sich Diebe Zugang zu einem Haus und entwendeten hier Schmuck.

Ein Einbruch ereignete sich nach Angaben der Polizei am Mittwochnachmittag am Hasenpatt. Zwischen 16 Uhr und 17.45 Uhr hebelten die Täter ein Fenster auf und gelangten so ins Innere eines Hauses. Sie entwendeten Schmuck.

Die Polizei in Dülmen bittet unter Tel. 02594/7930 um Hinweise.