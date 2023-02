Einbrecher kamen am Wochenende

Zwei Einbrüche am Wochenende in Dülmen meldet die Polizei. Beide ereigneten sich am Samstag. Zum Diebesgut kann noch nichts gesagt werden.

So brachen unbekannte Täter am Samstag in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhauses im Spiekerhof ein. Hierzu hebelten sie die Wohnungstür auf. Sie durchsuchten sämtliche Räume und Schränke in der Wohnung, heißt es in der Polizeimeldung.

Zu einem weiteren Einbruch kam es auf der Beethovenstraße. Die unbekannten Täter hebelten zwischen 18.45 und 21.31 Uhr eine rückwärtig gelegene Terrassentür eines Einfamilienhauses auf, um ins Hausinnere zu gelangen. Auch dort wurden sämtliche Räume und Schränke durchsucht.

Zum Diebesgut kann in beiden Fällen noch nichts gesagt werden.

Hinweise erbittet die Polizei in Dülmen unter Tel. 02594-7930.