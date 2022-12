Einbrecher in Dülmen unterwegs

Zwei Anzeigen wegen Einbrüchen in eine Wohnung bzw. ein Wohnhaus haben Polizeibeamte der Polizeiwache in Dülmen am Donnerstagabend aufgenommen.

Im Zeitraum von 16.40 bis etwa 19 Uhr gelangten Unbekannte über ein Fenster in eine Wohnung im ersten Obergeschoss im Neusträßer Weg in Hausdülmen. Dazu schlugen sie ein Fenster ein und gelangte so ins Innere der Wohnung. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse nach Wertgegenständen.

Vermutlich verließen sie die Wohnung über einen Balkon. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnten keine Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Die Tatzeit liegt zwischen 16 und 20.10 Uhr.

Mit Stein Wintergartentür eingeschlagen

An einem Einfamilienhaus in der Bischof-Ketteler-Straße warfen Unbekannte mit einem Stein die Verglasung einer Wintergartentür ein. Nachdem es ihnen nicht gelang so ins Innere zu kommen, beschädigten sie das Fenster eines Gäste-WC`s und gelangten so in das Wohnhaus. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Bis zur Anzeigenaufnahme konnte kein Diebesgut festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/930.

Hier zu den Feiertagen noch einige Hinweise der Polizei zur Verhinderung von Wohnungseinbruchsdiebstählen: Verschießen Sie Ihre Türen und Fenster, erwecken Sie nach Außen hin den Anschein der Anwesenheit von Personen im Haus, hierzu können Sie über Zeitschaltuhren in unterschiedlichen Räumen Licht machen.

Falls sie verreisen sollten: Leeren Sie ihren Briefkasten, parken sie evtl. das Auto eines Nachbarn in ihrer Einfahrt, informieren Sie ihre Nachbarn über ihre Abwesenheit. Generell bittet die Polizei darum verdächtige Beobachtungen über den Notruf 110 der Polizei zu melden.