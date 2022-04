Ein weiterer Todesfall im Kreis

127 Personen sind im Kreis Coesfeld an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Die Zahl der aktiven Fälle und die Inzidenz gehen langsam zurück.

Die Inzidenz im Kreis Coesfeld geht langsam zurück - aber gleichzeitig gibt es einen weiteres Todesfall zu beklagen, und zwar in Lüdinghausen.

Damit sind seit Beginn der Pandemie jetzt insgesamt 127 Personen im Kreis nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Kreisweit wurden am Freitag 642 weitere Fälle bekannt, davon 114 in Dülmen. Dem gegenüber stehen 144 (Stadt) beziehungsweise 758 (Kreis) Genesungen. Aktive Fälle gibt es in Dülmen momentan 1450 (minus 27), im gesamten Kreis 7373 (minus 101).

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld lag am Freitag bei 2100,5 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Donnerstag: 2252,3).