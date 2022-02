Ein weiterer Corona-Todesfall in Dülmen

Für Dülmen verzeichnete das Gesundheitsamt am Dienstag einen neuen Todesfall. Auch heute gibt es mehr Genesungen als Neuinfektionen zu vermelden. Die Inzidenz bleibt recht stabil.

Traurige Nachrichten in Dülmen: Am Dienstag meldete das Kreisgesundheitsamt hier eine weitere Person, die nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist. Seit Beginn der Pandemie sind es somit nun 24 Verstorbene in Dülmen, 116 im gesamten Kreis.

Auch am Dienstag sanken die Zahlen der aktiven Corona-Fälle insgesamt. In Dülmen standen 82 Neuinfektionen 163 Genesungen gegenüber, die Zahl der aktiven Fälle sank somit um 81 auf 602. Im Kreis auf 2924 (minus 409). Hier steckten sich 309 Personen mit dem Virus an, 718 weitere hatten eine Infektion wieder überstanden.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis blieb im Vergleich zum Vortag recht stabil. Das Robert-Koch-Institut meldete einen Wert von 1249,1 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohner (Montag: 1260,5).