Ein weiterer Corona-Todesfall im Kreis

Über 800 Neuinfektionen im Kreis, über 100 davon in Dülmen: Weiterhin auf hohem Niveau bewegen sich die Corona-Zahlen. Daneben gab es einen weiteren Todesfall, und zwar in Lüdinghausen.

838 Neuinfektionen im Kreis, dazu ein weiterer Todesfall: Das sind die Corona-Zahlen von Donnerstag. So ist in Lüdinghausen eine weitere Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Es ist kreisweit der 126. Todesfall seit Beginn der Pandemie.

In Dülmen wurden am Donnerstag 113 neue Corona-Fälle sowie 78 Genesungen bekannt. Aktive Fälle gibt es damit momentan 1271 (plus 42) in der Stadt. Kreisweit sind es 7469 (plus 525), hier wurden zuletzt 364 Genesungen gemeldet.

Etwas nach unten ging es für die Sieben-Tage-Inzidenz: Der Wert lag am Donnerstag laut RKI bei 2397,7 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner (Mittwoch: 2477,4).