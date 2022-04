"Ein toller Tag für Dülmen"

Angesichts des stürmischen Schneetreibens dachte Carsten Hövekamp eher an den wärmenden Kragen des Wintermantels als an einen „Tarifkragen“. Dabei stand doch genau der im Mittelpunkt der kleinen vormittäglichen Versammlung auf dem Bahnsteig des Dülmener Bahnhofs. Vertreter der Verwaltung und der Politik, des Kreises und der Verkehrsverbünde waren dort zusammengekommen, um sich gemeinsam über die „Erweiterung des Tarifkragens“ des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR) zu freuen.

So jedenfalls die offizielle Bezeichnung für die Tatsache, dass Dülmen seit Freitag Teil des VRR ist und zumindest in Richtung Süden (noch nicht in Richtung Dortmund) dessen Vorzüge genießen kann. Bis zu 100 Euro weniger für das Monatsticket, dazu die Möglichkeit, Konzert- oder Stadionkarten als Fahrkarte in Richtung Süden zu nutzen. Das sind tolle Vorteile, freute sich Hövekamp. Sein Dank ging an alle, die daran mitgewirkt haben, den Beitritt Dülmens zum VRR zu ermöglichen. Ein wichtiger Akteur war der Kreis Coesfeld, bedankte sich Hövekamp bei Kreisdirektor Dr. Linus Tepe.

Ausführliche Berichterstattung in der Samstagsausgabe der DZ.