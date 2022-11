Ein „Teddy“ zum anfassen

Ex-Torhüter Wolfgang „Teddy“ de Beer besuchte mit Maskottchen Emma die Paul-Gerhardt-Schule. Am bundesweiten Vorlesetag las er aus dem Buch „Die drei Fragezeichen: Team Bundesliga“ vor. In einer der Kurzgeschichten in dem Buch kommt er sogar selber vor.

Als das schwarz-gelbe Auto von Borussia Dortmund gestern Morgen mit Maskottchen Emma an Bord auf das Schulgelände der Paul-Gerhardt-Schule zufuhr, gerieten viele Jungen und Mädchen auf dem Pausenhof aus dem Häuschen. Etliche hatten Trikots an oder Schals um und begrüßten so besonders den ehemaligen Profi Wolfgang „Teddy“ de Beer.

Der Ex-Torhüter, der seit 36 Jahren für Borussia Dortmund arbeitet, las am bundesweiten Vorlesetag aus dem Buch „Die drei Fragezeichen: Team Bundesliga“ in Dülmen.

Gebannt hörten die Kinder im Musikraum der Schule zu. Zumal de Beer auch selber in einer der Kurzgeschichten in dem Buch vorkommt: „Das war 1990. Letzter Spieltag.“ Der FC Bayern war schon Meister.

„Wir konnten noch Zweiter werden, aber ich kassierte schnell ein Tor. Da war ich so sauer, dass ich den Ball mit der Picke weggeschlagen habe.“ Unglücklich habe er den Schiedsrichter so am Hinterkopf getroffen. „Eine Strafe habe ich nicht kassiert. Es war ja auch keine Absicht: Ich sag mal so: Wenn ich den Schiri hätte treffen wollen, hätte da nie geklappt.“

