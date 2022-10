Ein Stück Wiesmann zurückgeholt

Viele Menschen sehen in einem Auto eine gute Möglichkeit, um nach eigenen Zeitplänen zur Arbeit, zu Freunden oder zu Freizeitaktivitäten zu kommen. Andere verbinden hingegen mit Autos große Emotionen. Wenn mit einer Fahrzeugpräsentation eine Rückkehr verbunden ist, ist eine besondere Atmosphäre fast garantiert.

Verkaufsleiter Dennis Hölscher formuliert das so: „Wir haben uns erhofft, dass wir ein Stück Wiesmann und damit ein Thema, das für Dülmen immer wichtig war, zurück in die Stadt zu holen.“

Ahag Münsterland habe sich fast schon verpflichtet gefühlt, den von Friedhelm Wiesmann gespielten Ball aufzunehmen. „Wir übernehmen den Vertrieb des Boldmen gerne.“ Als „großen Mehrwert“ für die Kunden bezeichnet Hölscher, dass sich die Ahag-Werkstatt um die Technik kümmern kann. Schließlich stecke im Boldmen viel BMW-Technik.

Rückblick auf die Dülmener Produktion

Auch Friedhelm Wiesmann schwelgte in Erinnerungen, ging kurz auf Aufstieg und Ende der Produktion des berühmten Wiesmann Roadsters ein, um im Gespräch mit Dr. Wolf Niermann (Geschäftsführer Ahag Münsterland) und Moderator Freddy Allerdisse über seine Motivation zu sprechen, in einem Alter noch einmal durchzustarten, in dem viele andere Menschen die Rente genießen.

Wie Wiesmann auf die Rückkehr reagierte, warum der bekannte Koch Björn Freitag vor Ort war, Gerald Asamoah aber fehlte lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ und im E-Paper.