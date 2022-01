Ein Silvester der ruhigeren Art

Gerade hinter der Feuerwehr liegt eine ruhige Silvesternacht: Kein einziges Mal mussten die Einsatzkräfte in Dülmen rund um den Jahreswechsel ausrücken. Eine erste Bilanz lesen Sie hier.

Eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht liegt hinter den Einsatzkräften in Dülmen. Die Feuerwehr musste in der Nacht von Silvester auf Neujahr kein einziges Mal ausrücken. Der Rettungsdienst sei vereinzelt rausgefahren, „aber auch nicht mehr als sonst“, so die Auskunft der Wache.



„Nichts außergewöhnliches“, so heißt es auch von der Leitstelle der Polizei mit Blick auf den Jahreswechsel in Dülmen. Vermehrt hätte es allerdings Anrufe wegen Ruhestörungen gegeben.