Ein neues Gebäude für das Fröbel-Familienzentrum

Bezugsfertig ist das Fröbel-Familienzentrum. Die städtische Kindertageseinrichtung wird nächste Woche von den Mädchen und Jungen in Beschlag genommen.

Auf zwei Geschossen ist Platz für sechs Gruppenräume inklusive Nebenräume, Sanitäranlagen, eine Turnhalle sowie eine Mensa. Auf dem Dach ist eine Photovoltaik-Anlage installiert. Das Gebäude ist barrierefrei.

Es ziehen die sechs Gruppen in das neue Gebäude, die zurzeit zum Teil mit provisorischen Lösungen im jetzigen Kita-Gebäude an der Fröbel-Straße betreut werden. Die Dependance auf dem Kasernengelände bleibt bestehen, bis ausreichend Ersatz in Dülmen-Mitte geschaffen wurde. Die Grundsteinlegung für das Gebäude von Architekt Richard Dammann erfolgte im September 2020.

Bis jetzt hat die Kita in einem Flügel der Grundschule Dernekamp ihr Domizil gehabt. Nach kurzer Umbau- und Modernisierungsphase sollen diese Räume im Frühjahr der Schule übergeben werden.

