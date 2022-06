Ein neuer Todesfall in Dülmen

Eine weitere Person aus Dülmen ist an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. Das ist der 29. Todesfall. Auch die Inzidenz macht einen ganz schönen Sprung - und lag am Freitag bei 536,4.

Traurige Nachrichten gab es am Freitag in Dülmen: Eine weitere Person ist an den Folgen einer Covid-19-Infektion verstorben. Das ist mittlerweile der 29 Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus in Dülmen.

Und auch die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg um fast 90 an. Am Freitag gab es somit insgesamt 405 aktive Erkrankungen in Dülmen. Hier standen gerade einmal 16 Genesungen 104 Neuinfektionen gegenüber.

Im Kreis bot sich ein ähnliches Bild: 289 neue Ansteckungen und 73 Genesungen meldete das Kreisgesundheitsamt hier. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg somit um über 200 auf 1731 an.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis machte einen Sprung. Sie kletterte von 459,4 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner am Donnerstag auf einen Wert von 536,4.