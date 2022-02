Ein neuer Todesfall in Dülmen

Dülmen

In Dülmen ist erneut eine Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Daneben wurden am Mittwoch 637 Neuinfektionen im Kreis, 130 davon in Dülmen, gemeldet. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle in Dülmen liegt nun bei über 700.

Von Tatjana Thüner