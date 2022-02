Ein neuer Todesfall im Kreis

In Coesfeld meldet das Gesundheitsamt einen weiteren Corona-Toten. Inzidenz und die Zahl der aktiven Fälle gehen hingegen leicht zurück.

Das Gesundheitsamt meldete am Montag eine weitere Person, die in Coesfeldnach einer Covid-19-Erkrankung verstorben ist . Somit sind seit Beginn der Pandemie 115 Personen im Kreis an einer Corona-Infektion verstorben.

Zudem verzeichnete das Gesundheitsamt für Dülmen 161 Neuinfektionen, aber auch 227 Genesungen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle ging somit um 66 zurück auf einen Wert von 684.

Im gesamten Kreis sank der Wert sogar um 151 auf 3333. Denn auch hier gab es mehr Genesungen als Neuinfektionen. Es standen 878 Personen, die sich neu ansteckten, 1029 weiteren gegenüber, die eine Erkrankung überstanden haben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Montag bei einem Wert von 1260,5 und sank damit im Vergleich zum Vortag leicht. Sonntag betrug die Inzidenz 1307,6.