Ein neuer Corona-Todesfall im Kreis

Zwar geht es bei den Corona-Zahlen stetig nach unten - aber es gibt auch eine traurige Nachricht: Das Kreisgesundheitsamt meldete am Montag einen weiteren Todesfall. In Rosendahl ist eine Person nach einer Covid-19-Erkrankung verstorben. Es ist der 139. Todesfall seit Beginn der Pandemie.

Daneben wurden am Montag 176 Neuinfektionen kreisweit bekannt, davon 40 in Dülmen. Zum Vergleich: Vor einer Woche meldete das Gesundheitsamt noch 276 neue Fälle kreisweit und 53 in Dülmen. Aktive Ansteckungen gibt es in Dülmen derzeit 278 (Kreis: 1308). 201 Genesungen meldete das Gesundheitsamt am Montag für Dülmen (Kreis: 888).

Die Sieben-Tage-Inzidenz ging zudem weiter zurück, der Wert sank von 479,4 auf 478,9 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner.