Ein neuer Corona-Fall in Dülmen

Acht neue Corona-Fälle meldete der Kreis Coesfeld am Dienstag, davon einer in Dülmen. Vergleichsweise stabil bleibt zudem die Inzidenz.

Vergleichsweise ruhig war es am Feiertag an der Corona-Front: Kreisweit wurden acht weitere Infektionen bekannt, davon eine in Dülmen (Stand 2. November, 0 Uhr). Damit gibt es aktuell 30 aktive Fälle in der Stadt, kreisweit sind es 215 (plus acht). Weitere Genesungen wurden nicht gemeldet.

Die Sieben-Tage-Inzidenz lag am Dienstag bei 55,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und damit leicht unter dem Wert von Sonntag und Montag (jeweils 57,1).