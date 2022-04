Ein Marsch in Blau und Gelb

Demo am Montagabend am Löwen angekündigt

Die Osterpause ist vorbei: Am kommenden Montag, 2. Mai, soll Dülmen sich wieder von der blau-gelben Seite zeigen und ein Zeichen der Solidarität und des Friedens setzen. „Wir wollen am Montag wieder zu einem friedlichen Bekenntnis für die Solidarität und den Frieden aufrufen“, so Florian Kübber von den Grünen, der gemeinsam mit Simon Peletz von der SPD die Veranstaltung organisiert. Unterstützt werden die beiden dabei von der unabhängigen Ratsfrau Maren Ciliberto.

Nach drei Wochen Pause soll es direkt einen großen Aufzug geben, kündigt das Trio an. Los geht es um 18.30 Uhr am Löwen-Denkmal. Mit Musik, Bannern und Fahnen soll es dann ab 19 Uhr durch Dülmen gehen. Abschluss ist am Löwen.

"Problem der sogenannten Spaziergänger besteht weiter"

Was Kübber betont: „Wir haben jetzt drei Wochen Pause gemacht, die aber klar gezeigt haben, dass das ursprüngliche Problem der sogenannten Spaziergänger weiter besteht und sich zum Teil radikalisiert hat.“ Dabei wird auch nicht vor verbalen Attacken zurückgeschreckt.

„Ob es denen immer noch um die Kritik an Corona-Maßnahmen geht, wage ich zu bezweifeln. vielmehr kommt jetzt das wahre Gesicht zutage, in dem öffentlich Hass, rechte Gesinnung, Unwahrheiten und Kriegspropaganda kommuniziert wird. Dies müssen und dürfen wir in Dülmen nicht tolerieren“, so der Fraktionssprecher der Grünen.