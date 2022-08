Ein Mal quer durch die Rockgeschichte geht es in wenigen Tagen bei der Truck-House-Rocknacht von Rorup.net am Samstag, 13. August. Zu Gast in dem Ortsteil ist die Band Crude Steel.

Die Band Crude Steel rockt am 13. August Rorup.

Von Bon Jovi über AC/DC bis Joe Cocker: Einmal quer durch die Rockgeschichte geht es in wenigen Tagen bei der Truck-House-Rocknacht von Rorup.net. So ist am Samstag, 13. August, die Band Crude Steel auf Einladung der Dorfgemeinschaft zu Gast. Gespielt wird auf einer Bühne im Gewerbepark Rorup, und zwar bei Brambrink.

„Eine ganz spezielle Industriekulisse erwartet die Fans hier und bietet ihnen eine einzigartige Atmosphäre, die zu dieser Musik passt und die sie so richtig in Szene setzt“, heißt es dazu in einer Ankündigung. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Für Getränke ist gesorgt, außerdem wird gegrillt.

Der Eintritt beträgt neun Euro. Karten für das Konzert gibt es in Rorup bei der Bäckerei Merfeld sowie bei Elektro Jasper und in Dülmen bei Dülmen Marketing. Laut Veranstalter ist zudem eine Abendkasse geplant. Mit dem Erlös aus der Rocknacht will Rorup.net Projekte im Dorf umsetzen.