Ein letzter Allerheiligen-Einsatz

Blumen und Gestecke bietet Alfons Bergmann vom gleichnamigen Blumengeschäft Montag und Dienstag am Friedhof in Dülmen an.

Am Montag und Dienstag (Allerheiligen), werde er ab 9.30 bis circa 16.30 Uhr vor Ort sein, sagt Alfons Bergmann. 22 Jahre war er jung, als er diesen Service für die Dülmener „erfand“.

Premiere vor 45 Jahren

Es war ein Versuch, der aber ein so großes Echo bei der Kundschaft fand, dass Bergmann das Jahr für Jahr wiederholte. In diesem Jahr ist seine Allerheiligen-Premiere genau 45 Jahre her.

Im Frühjahr sah es allerdings ganz danach aus, als sei mit dieser Tradition Schluss. Ein Brand am Haverlandweg, dem Gewächshaus und Lagerräume samt Blumen und Material zum Opfer fielen, durchkreuzte die Pläne. Aber nun hat sich Bermgann allen Schwierigkeiten zum Trotz entschieden, an der Tradition festzuhalten.

Ruhestand in Sicht

Noch ein Mal gibt es den Allerheiligen-Verkauf am Friedhof. Denn Ende dieses oder Anfang des nächsten Jahres werde er sein Geschäft schließen, kündigt Alfons Bergmann an. Seit 62 Jahren gibt es das Geschäft Blumen Bergmann in der Dülmener Innenstadt. Alfons Bergmann hat es von seiner Mutter übernommen.

