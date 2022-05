Ein langer Weg bis zum ersten Flug

Heute standen die Bügelarbeiten an: Fleißig arbeiteten die Teilnehmer der Modellflugzeug-AG gestern an ihrem Flieger - und griffen dafür zum Bügeleisen.

Konzentriert arbeiten die Schüler der Modellflugzeug-AG an den Holzteilen des Fliegers. Und bei der mittlerweile zwölften Doppelstunde beschäftigen sich die Sechst- und Siebtklässler nicht etwa mit Schmiergelarbeit, sondern sie bügelten.

Richtig gehört: Am Annette-Gymnasium wird nicht wie Daheim üblich Wäsche gebügelt, nein, hier bügelt man an Holzfliegern. Und das ist gar nicht mal so einfach. Um das bunte Papier anzubringen braucht es eine Menge Geduld.

„Bevor wir die Technik einsetzten können, stehen noch einige Tage mit Bügelarbeit vor uns“, erklärt Hans Ries. Er und Christian Baron vom Modellsport-Club (MSC) Haltern-Dülmen leiten die AG.

Wichtig ist das Bügeln dafür, um den Flieger zu bespannend. Zudem können die vier AG-Teilnehmer ihn dadurch optisch, wie gewünscht, in blau, orangenen und weißen Farben gestalten.

