Ein kurzes Zögern beim Einkauf

Dülmen

Nuri Gültekin und Bayram Balci haben das Gefühl, dass seit dem Krieg in der Ukraine weniger Besucher auf dem Markt in Dülmen sind. Diese Beobachtung teilen aber nicht alle Markthändler. In einem sind sie sich aber einig: Ein Zögern beim Einkauf spürt man definitiv.

Von Tatjana Thüner