Ein grüner Riese für St. Agatha

Der wohl größte Weihnachtsbaum Dülmens? Der steht in der Roruper Kirche. Hier hat das Team jedes Jahr den Ehrgeiz, dass die Spitze der Tanne die Decke berührt - und zwar bei rund zehn Metern Raumhöhe.

In der Roruper Kirche steht der wohl größte Weihnachtsbaum Dülmens

Nieselregen, Dunkelheit. Noch ruht der Baum, auf den ersten Blick ein leicht unförmiges Ungetüm aus Ästen, Tannengrün und Zapfen, auf einem Hänger. Zum Herunterheben ist ein Traktor nötig, der das Grün vorsichtig direkt vor dem Haupteingang von St. Agatha positioniert. Ab dann geht es nur noch mit Muskelkraft weiter.

„Und zieh!“, gibt Frank Merfeld die Kommandos. Gleichzeitig stemmen sich die Männer ins Seil, nasse Schuhsohlen rutschen auf dem glatten Kirchboden weg. Einmal, zweimal, dreimal - dann haben sich die größten Äste unten am Stamm durchs Portal gebogen. In einem langen Ruck schleift die nasse Tanne nun durch den Gang. An dessen Ende wartet das nächste Hindernis: der Altar.

Kran und Traktor sind im Einsatz

Preisfrage: Was ist nötig, um einen Weihnachtsbaum aufzustellen? Mal durchzählen: Kran und Traktor. Seilwinde, Teleskopstange und XXL-Leiter. Motorsäge. Dazu besagte Muskelkraft, bevorzugt beigesteuert durch ein gutes Dutzend früherer und aktueller Landjugendlicher. Plus unbedingt eine Person ohne Höhenangst und mit ausgeprägtem Gleichgewichtssinn.

Aufstellen Weihnachtsbaum und Krippe in der Kirche Rorup So sieht alles fertig ist: Die Krippe mit Stall ... Foto: Kristina Kerstan ... Hirten, Schafen und Kindern ... Foto: Kristina Kerstan ... sowie Engel und Königen. Foto: Kristina Kerstan Nebenan funkelt der geschmückte Roruper Weihnachtsbaum. Foto: Kristina Kerstan Und so ging es los: Noch steht der künftige Weihnachtsbaum für die Kirche im Garten von Ludger Bünker. Foto: privat Ein Kranwagen holt dei Tanne aus dem Garten. Foto: privat MIt dem Anhänger geht es dann zur Kirche. Foto: Kristina Kerstan Der Altar der Seitenkapelle, wo auf einem Podest gleich die Krippe aufgebaut wird. Foto: Kristina Kerstan Ein Traktor platziert den Baum vor dem Haupteingang. Foto: Kristina Kerstan Und dann ist nur noch Muskelkraft gefragt. Foto: Kristina Kerstan Gar nicht einfach ist das Ziehen mit nassen Sohlen auf dem glatten Boden. Foto: Kristina Kerstan Geschafft: Der Baum ist in der Kirche ... Foto: Kristina Kerstan ... und wird in Richtung Altar gezogen. Foto: Kristina Kerstan Die Helfer ziehen den Baum um den Altar herum. Foto: Kristina Kerstan Erst muss der Stamm angebohrt werden, ... Foto: Kristina Kerstan ... sonst passt er später nicht in den massiven Ständer. Foto: Kristina Kerstan Ludger Bünker schneidet noch ein paar trockene Äste ab. Foto: Kristina Kerstan 27 Figuren gehören zur Krippe der Roruper Kirche. Foto: Kristina Kerstan Irene Angelkotte stattet den Stahl mit Stroh aus. Foto: Kristina Kerstan Thomas Kock kümmert sich um das kleine Wasserspiel in der Krippe. Foto: Kristina Kerstan Eine Eule wohnt oben in der Krippe. Foto: Kristina Kerstan So langsam richtet sich der Baum auf. Foto: Kristina Kerstan Die obersten Lichter werden vor dem Aufstellen aufgesteckt. Foto: Kristina Kerstan Nach und nach werden die Figuren der Krippenlandschaft aufgestellt. Foto: Kristina Kerstan Jutta Wortmann stellt Kamel und Kameltreiber auf. Foto: Kristina Kerstan Zwölf Ketten mit je 15 Lichtern schmücken den Baum. Foto: Kristina Kerstan Ein kleiner Zaun soll dafür sorgen, dass die Krippenlandschaft nicht betreten wird. Foto: Kristina Kerstan Jetzt wird der Baum per Seilwinde hochgezogen. Foto: Kristina Kerstan Ludger Bünker muss noch einmal mit der Motorsäge ran. Foto: Kristina Kerstan Mit den Helfern oben im Gewölbe kommuniziert Michael Döveling per Funk. Foto: Kristina Kerstan Steht der Baum auch richtig? Foto: Kristina Kerstan Ja - also kann das Schmücken beginnen. Foto: Kristina Kerstan Dafür wagt sich Mike Wessling auf die Leiter. Foto: Kristina Kerstan Außer den Lichtern gibt es nur Strohsterne als Schmuck. Foto: Kristina Kerstan Zwischendurch wird der Taufbrunnen schon einmal an seinen Platz zurück geschoben. Foto: Kristina Kerstan Per Teleskopstange befestigt Georg Schulze Bremer die Sterne. Foto: Kristina Kerstan Letzte Feinarbeiten an der Krippe. Foto: Kristina Kerstan Höhenangst sollte nicht haben, wer auf die extra lange Leiter steigt. Foto: Kristina Kerstan Beim Aufstecken der Lichter ist Geschick gefragt. Foto: Kristina Kerstan Das Jesuskind kommt erst heute in die Krippe. Foto: Kristina Kerstan Geschafft: Dieses Team hat Krippe und Baum aufgestellt. Foto: Kristina Kerstan

Denn hier ist nicht die Rede von einem 08/15-Weihnachtsbaum fürs Wohnzimmer. Sondern von Dülmens wohl größtem Exemplar: der Tanne in der Roruper Kirche. „Der Ehrgeiz ist jedes Jahr, dass die Spitze die Decke berührt“, verrät Michael Döveling - bei einem rund zehn Meter hohen Raum. Ob das auch diesmal passt?

Die Lösung sowie die Antwort darauf, wie genau der Baum und die große Krippenlandschaft in der St.-Agatha-Kirche aufgestellt werden, das lesen Sie in einer ausführlichen Reportage in der heutigen Weihnachtsausgabe der DZ.